移民との共生はどうすれば上手くいくか。イギリス在住で著述家の谷本真由美さんは「イギリスで行われたイスラム系移民による大規模性犯罪スキャンダルは、イーロン・マスク氏が事件の詳細をXに投稿したために全世界に初めて知れわたった。外国人移民を大量に入れようとしている我が国にもこの事件は他人事ではない」という――。※本稿は、谷本真由美『日本のメディアが報じない「世界の真実」』（ワック）の一部を再編集したもの