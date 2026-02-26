2026年冬季オリンピックは数々の感動を生んだ。その一方で、装置産業でもあるウィンタースポーツは、環境や経済の影響を受けやすく、その存続には長期的な視野に基づく投資が必要だ。地域企業がそのひとつの鍵となるかもしれない。