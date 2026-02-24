被害総額、31億円。関与した営業職員は100人超。そして、その行為は35年もの長きにわたって続いていた――。「金融のプロ集団」として名高いプルデンシャル生命保険で発覚した大規模な金銭詐取事件。金額や人数の規模もさることながら、その期間の長さが波紋を広げている。ニュースを目にした人々の反応は厳しい。「金融マンとしてのモラルはどうなっているのか」「会社ぐるみで隠蔽していたに違いない」。ネット上には、企業への