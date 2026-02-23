「コートを着る日」のパターンを増やすコートありきの限られたワードローブでも「まとう」楽しみを見いだすために。理想のスタイルの中で毎日違って見せる着方や組み合わせのアイディアをストック。着回しに使用した服の詳細は記事の最後にラインアップ。【着回すコート】「ふり幅の広い」シンプルな黒黒コート（ベルトつき）／ルル・ウィルビー（アルアバイル）簡単に縦長フォルムがつくれて、上品かつどんなインナーともバラン