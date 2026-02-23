1枚の黒コートで「こんなにできる」シンプルなのに「違いが出せる」簡単な着回しテクニック







「コートを着る日」のパターンを増やす

コートありきの限られたワードローブでも「まとう」楽しみを見いだすために。理想のスタイルの中で毎日違って見せる着方や組み合わせのアイディアをストック。着回しに使用した服の詳細は記事の最後にラインアップ。







【着回すコート】

「ふり幅の広い」シンプルな黒

黒コート（ベルトつき）／ルル・ウィルビー（アルアバイル） 簡単に縦長フォルムがつくれて、上品かつどんなインナーともバランスがとりやすいロング丈。前開きのガウンタイプだと、かっちりしすぎず長い黒にも抜け感が。贅沢なカシミヤ混。







ベルトでしぼってコートにくびれを



付属のベルトを腰に巻くだけで簡単にくびれが出現。カーヴィなシルエットで、デニムを合わせていてもおのずと女性らしく。ポインテッドトゥのシューズが華奢さを強調。













ワンピースに見立てて白の上下



ロンTとスカートをタックインしてつくるワントーンなら、ワンピ１枚よりリズムよく。白の清楚な持ち味で、スニーカーで力を抜いてもキレイなまま。







ロゴと柄を同時に使う



一見派手そうな組み合わせでも、あいだにフラットな白をはさみ、冷静な黒コートでおおうことで意外と主張がなじむことを発見。ふわふわニットを巻けば、よりマイルドな印象に。２個持ちしたバッグで服に負けないクセづくり。







（コーディネートのプライスなど詳細へ）

【着回しパターンやアイテム全61点】≫春までも「可愛く着回せる」ベーシックな名品と「違いを出せる」テクニック

















