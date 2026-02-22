ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、団体で金メダル、男子8位のイリヤ・マリニン（21＝米国）が登場。演技後には感極まる表情を見せ、会場からはスタンディングオベーションが起きた。まずは、団体で金メダルを獲得した米国チームの一員として登場。「We Will Rock You」の曲に乗り、バックフリップを披露すると、会場からは大歓声が沸き起こった。そして、個