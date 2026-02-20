阿波藍を世界に伝えようと、フランスで藍染工房を開いている女性が、ふるさとの藍住町で展覧会を開いています。この展覧会は、フランスに拠点を置き、藍染めを広める活動をしている齋藤美和さんが、ふるさと・藍住町で開きました。会場の藍屋敷おくむらには、藍染めのタペストリーや手織り作品など、約50点が展示されています。グラデーションにこだわった、こちらのタペストリーは、重なってできる大きな花が「