記者会見する木徳神糧の竹内伸夫会長＝19日午前、東京都内コメ卸大手の木徳神糧の竹内伸夫会長は19日、今年の新米が出回れば赤字覚悟の「処分売り」が起き、店頭価格は下がるだろうとの見方を示した。現状の高値は消費者の理解が得られず「販売が減っている」と指摘。店頭価格が「5キロ3500円くらいであれば、消費者に納得され農家も再生産できる」と強調した。竹内氏は記者会見で、コメが余っている状態で新米が出れば、価格