大相撲名古屋場所１３日目（２４日・ＩＧアリーナ）特例での大関復帰を決めている関脇・安青錦（安治川）が２敗首位対決を制した。綱取りに挑む大関・霧島（音羽山）を肩すかしで退けた。この日、２敗で並んでいた獅司（雷）、尊富士（伊勢ケ浜）も敗れたため、安青錦が単独トップに立った。１１日目に１０勝目を挙げて、２ケタ白星の復帰条件をクリア。左足負傷の影響も心配されていたが、この日１１勝目。特例での大関復帰