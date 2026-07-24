大相撲名古屋場所１３日目（２４日、愛知・ＩＧアリーナ）、関脇安青錦（２２＝安治川）が大関霧島（３０＝音羽山）を肩すかしで破り、１１勝目。２敗同士の直接対決を制し、優勝争いで単独首位に立った。取組後の安青錦は「（土俵際で）体が勝手に反応したんで、良かった。しっかりやり切ろうという気持ちで土俵に上がりました」と振り返った。関脇に転落して臨む今場所は１１日目に１０勝目。１場所での大関復帰を決めた。中