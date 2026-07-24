◇第108回全国高校野球選手権兵庫大会準決勝神戸国際大付5―6明石商（2026年7月24日ほっともっとフィールド神戸）高校野球の兵庫大会は24日に準決勝が行われ、今春選抜出場の神戸国際大付が明石商に延長10回タイブレークの末に5―6で敗れ2季連続の甲子園出場を逃した。これにより、今春選抜に出場した近畿6校全てが地方大会で敗退となった。近畿の選抜出場校全てが夏の甲子園出場を逃すのは1993年以来33年ぶり。今春選