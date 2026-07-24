スマホから電気自動車まで最先端機器に欠かせない重要鉱物レアアース。日本の南鳥島沖の深海から引き揚げた泥の中に、複数のレアアースが確認されました。内閣府プログラムディレクター石井正一氏「極めて大きな成功を得ることができました」こう胸を張るのは、国産レアアースの開発を目指す内閣府プログラムディレクター・石井正一氏。今年2月、東京からおよそ2000キロ離れた日本の最東端・南鳥島沖の深海から引き揚げた泥の成