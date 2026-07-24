大相撲名古屋場所１３日目（２４日・ＩＧアリーナ）綱取りに挑む大関・霧島（音羽山）が、痛恨の３敗目を喫した。ともに２敗でトップに立ち、既に大関復帰を決めている関脇・安青錦（安治川）に敗れた。過去１勝４敗の相手に黒星となった。横綱の昇進には、２場所連続優勝か、それに準じる成績が必要。霧島は先場所、１２勝３敗で優勝決定戦で敗れた。このため、今場所はハイレベルの優勝を求められていたが、３敗目でその可