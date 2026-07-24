フィリピン当局は24日、南シナ海で活動していた沿岸警備隊などの船3隻が、中国海警局の船から少なくとも6回にわたり放水を受けたと発表しました。フィリピン沿岸警備隊によりますと、南シナ海のスカボロー礁周辺で、中国海警局の船が、沿岸警備隊と漁業当局の船あわせて3隻に対し、少なくとも6回、相次いで放水しました。この海域では23日も中国海警局の船がフィリピン船舶に放水していましたが、23日は船の手前への放水が中心だっ