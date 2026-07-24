大相撲名古屋場所13日目（2026年7月24日IGアリーナ）大相撲名古屋場所は24日、13日目を迎え、関脇・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）を寄り倒しで下し、大関獲りの起点となる10勝目を挙げた。立ち合い、横綱の当たりを受け止めると、投げに乗じて上手を取り、体を入れ替えて寄り倒した。今場所は11日目の大の里に続く横綱撃破となった。7日目には大関・琴桜も破った。取組後には「勝ててう