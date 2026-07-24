505億円余りの賠償金が約13億円に地震大国の日本。最近も東北や九州、全国各地で地震が頻発している。マンションから商業ビル、原子力発電所に至るまで「耐震性」は、建物の安全を保つための重要なファクターだ。マンションの「耐震性能不足」は重大な「欠陥(瑕疵)」とみなされ、大がかりな補強、ときには住民を退去させての建て替えに至るケースもある。拙著『マンション狙われる修繕積立金』では、1990年代に竣工した八王子市