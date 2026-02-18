ネコの鳴き声といえば「ニャー」だが、のどを鳴らす「ゴロゴロ」という音のほうが実は個体識別に適しているという。個体ごとに固有の音響特性をもつ"声紋"のように機能していることが、このほど最新の研究で明らかになった。