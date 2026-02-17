¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè11Æü ¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë2¿Í°ìÁÈ¤Ç¶¥¤¦¿·¼ïÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬16Æü(ÆüËÜ»þ´Ö17Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬ÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç3²óÌÜ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢2²óÌÜ¤Î½ç°Ì¤Ç¥á¥À¥ë¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¤Ï2²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ