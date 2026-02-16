陸上自衛隊秋田駐屯地は自宅で配偶者に殴るなどの暴行を加えたとして、准曹を停職15日の懲戒処分としました。陸上自衛隊秋田駐屯地によりますと、第123地区警務隊に所属する准曹は、おととし5月、潟上市にある自宅で配偶者に対し殴るなどの暴行を加えました。翌日、准曹が自ら部隊の上司に報告し発覚したもので、准曹は聞き取りに対し「家庭の事情で口論になったため」「現在も深く反省しています」などと話しているということです