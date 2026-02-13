福岡県川崎町で2018年、生後11カ月の長女を暴行し死亡させたとして、傷害致死罪に問われた母親松本亜里沙被告（29）の裁判員裁判が13日、福岡地裁（鈴嶋晋一裁判長）で開かれ、検察側は「複数回の打ち付けで死亡に至った」として懲役8年を求刑した。弁護側は事故の可能性があるとして無罪を訴えていた。判決は来月3日。検察側は論告で、医療機関に「床に座らせて遊ばせていたら横に倒れた」と虚偽の説明をしたと指摘。後頭部の