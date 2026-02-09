ミラノ・コルティナ五輪スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選が行われ、日本勢全４人が９日（日本時間１０日未明）の決勝に進んだ。初出場の１８歳・鈴木萌々（キララクエスト）はアクシデントを乗り越え、８位で決勝に進んだ。２本目で鈴木にとっては難度の高くない腹側に回転する横３回転技を選択したが、着地をミスして後