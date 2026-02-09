県南の梅の名所として知られる阿南市の明谷梅林が2月8日オープンし、訪れた人が咲き始めの梅の花を楽しみました。阿南市長生町の明谷梅林は、県内最大の梅の名所で、5ヘクタールの敷地に約2000本の梅が植えられています。白い琳州やピンク色の鶯宿梅など6種類の梅が咲いていて、オープン初日の8日は、まだつぼみの木が多くありましたが、良く日の当たる場所では咲き始めていて、人々の目を楽しませていました。2