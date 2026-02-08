女子プロレス「スターダム」のゴッデス王座戦（７日、大阪）は王者組の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の刀羅ナツコ＆琉悪夏が、「ＳＴＡＲＳ」の羽南＆ビー・プレストリーを粉砕し、５度目の防衛に成功した。昨年７月に前王者の羽南、飯田沙耶組から同王座を奪取。同９月から負傷欠場して１月２１日の後楽園大会で復帰したばかりの羽南を迎え撃った王者組は、容赦ないラフファイトで序盤から追い込んでいった。それ