この記事はPRを含みます。 熱い戦いが繰り広げられる広島東洋カープの試合。「今日の試合はどうやって見れるの？」と感じているファンの方も多いのではないでしょうか。 かつてはテレビの地上波中継が主流でしたが、現在ではインターネット配信サービスが充実し、スマホ一つで、いつでもどこでもカープを応援できる時代になりました。しかし、サービスごとに視聴できる試合や料金が異なるため、ど