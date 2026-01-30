お笑いタレント・やす子（27）が30日に公式X（旧ツイッター）を更新。タクシー運転手に苦言を呈した。やす子は唐突に「有名人の家とかどこに住んでるとかどこで下ろしたとかペラペラ話しちゃうタクシー運転手さんやめて〜」と投稿。「聞いちゃったこっちもどうしたらいいかわかんないよ〜守秘義務守って〜」と続けた。この投稿にフォロワーからは「タクシーの運転手さん、やりがち」「うわ〜！嫌だわそれ個人情報の漏