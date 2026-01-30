フジテレビは30日、東京・台場の同局で社長会見を行い、元タレント・中居正広氏の女性トラブルを発端とした一連の問題に関して、中居氏側との現在のやり取りについて明かした。就任1年を受けての会見で、清水賢治社長は、中居氏との現在のやり取りや追加調査の有無については「お答えしていません」と回答した。中居氏への損害賠償請求の可能性については、「あの当時もお答えしたが、その当時と今とでは内容は変わらない。