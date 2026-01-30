「Ghost in the Shell」ではなく「Ghost and the Shell」。魂と器をあえて切り離し、対峙させる──。1995年の劇場版から30年、『攻殻機動隊』全アニメを横断する初の展覧会がTOKYO NODE（虎ノ門）で開幕した。1,600点超の原画とAR体験で、「人間とは何か」を問い直すその展示の見どころは？