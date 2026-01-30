米国の半導体企業エヌビディア（NVIDIA）が、2024年に中国のAIスタートアップ「DeepSeek（ディープシーク）」のモデル最適化を支援し、このモデルが中国軍の支援に活用されたという疑惑が提起された。28日（現地時間）、ロイター通信によると、米中戦略競争特別委員長であるジョン・ムレーナー共和党下院議員が、ハワード・ラトニック商務長官に対し、このような内容を記した書簡を送付した。ムレーナー氏は書簡の中で、「エヌビデ