Ms.OOJAが、10月18日に開催する大阪城ホール単独公演『Ms.OOJA 15th Anniversary Live 「Ms.OOOOOJA! ～あたらしい景色をみにいこう～」』に向け最新キービジュアルを本日公開した。 （関連：【画像あり】『Ms.OOJA 15th Anniversary Live 「Ms.OOOOOJA! ～あたらしい景色をみにいこう～」』7点の新キービジュアル） 同キービジュアルは、デビュー15周年という節目を