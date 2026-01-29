Ms.OOJAが、10月18日に開催する大阪城ホール単独公演『Ms.OOJA 15th Anniversary Live 「Ms.OOOOOJA! ～あたらしい景色をみにいこう～」』に向け最新キービジュアルを本日公開した。

（関連：【画像あり】『Ms.OOJA 15th Anniversary Live 「Ms.OOOOOJA! ～あたらしい景色をみにいこう～」』7点の新キービジュアル）

同キービジュアルは、デビュー15周年という節目を迎えたMs.OOJAの現在地と、大阪城ホール公演への決意を大阪の街そのものを背景に表現。大阪城ホールをはじめ、難波神社、通天閣、道頓堀、うめきたガーデン、大阪城公園といった大阪を象徴する名所で撮影された。歴史と活気、人の温度が共存する大阪の空気感の中で、アニバーサリーイヤーにふさわしい凛とした佇まいが印象的に切り取られている。

なお同公演のチケットは、オフィシャルファンクラブ最速先行およびe+（イープラス）によるプレイガイド最速先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）