アニメ『ドラゴンボールZ』の魔人ブウ役を務めた声優の塩屋浩三さんが20日、脳出血のため亡くなった。71歳だった。同作のピッコロ役の声優・古川登志夫は29日までに自身のXを更新し、塩屋さんを悼んだ。【写真】魔人ブウ＆ピッコロ…笑顔を見せる塩屋浩三さんと古川登志夫古川は「魔人ブウ………が……。若き頃より、いつも一緒に歩んできた、僕の行くアニメスタジオにはいつもいた印象のお兄ちゃん。ドラゴンボールでは収録後