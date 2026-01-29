’24年に京都市を訪れた外国人観光客（インバウンド）数は1,088万人と過去最高を記録し、’25年もそれを上回るペースでインバウンドが訪れている。今や京都の経済を支えるのは「外国人」と言っても過言ではない状況だが、観光地ではトイレ使用をめぐるマナー問題も勃発している。特に人の多いエリアでは、トイレを利用不可としているコンビニが相次いでいるというのだ。日本を代表する観光都市で、何が起こっているのか。現地を取