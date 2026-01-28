広島は28日、羽月隆太郎が医薬品医療機器法違反(指定薬物の使用)容疑で逮捕されたことを公表した。球団の公式リリースでは、「ファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝意が述べられ、捜査機関への全面協力と適切な対応、再発防止に向けた取り組みの徹底の意向が示された。さらに新井監督は「この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止め