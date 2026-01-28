秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WA（ショウワ）が3rdシングル『東京ジャンクション』をリリース。現在までに、オリコンの合算シングルランキングや週間シングルランキング、ビルボードジャパンTop Single Salesなど、各種ランキングで１位を達成している。情報番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にレギュラー出演し、昨年末の『第67回日本レコード大賞』ではSHOW-WA＆MATSURIで新人賞を受賞。人気や実力をじわじわと高