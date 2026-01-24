スポニチスポニチアネックス

伊藤英明、破天荒だった女性関係 初対面の女性を友人の結婚式に招待

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 伊藤英明が23日の番組で、妻との出会いは友人の結婚式だったと明かした
  • 初対面の女性を友人の結婚式に招待し、「めちゃくちゃ怒られた」と回顧
  • 「なんで私たちの大切な結婚式に知らない人連れてくるの?」と思ったそう
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 埼京線で刃物所持か 少年を逮捕
  2. 2. 警察官 退店しない酔客の顔殴る
  3. 3. 高市首相 メイク激変のウラ話
  4. 4. 調理実習 6人がピザで体調不良
  5. 5. ギャル曽根「大会」の衝撃ギャラ
  6. 6. すしざんまい 経営ついに限界か
  7. 7. 大島優子の激変した姿が話題に
  8. 8. ネイリスト殺害 想像絶する無念
  9. 9. グシャグシャの車に大物官僚2人
  10. 10. 平愛梨 夫から指摘「あごに肉」
  1. 11. 「体毛を」大学が異例の呼び掛け
  2. 12. セブン店員が発売前にメルカリ
  3. 13. 大ヒットのVIVANT超え視聴率独走
  4. 14. 矢部クビ直後マネの行動に閉口
  5. 15. 若者は「パーカー」と呼ばない?
  6. 16. 「マックの行列で人生変わった」
  7. 17. 8畳部屋1人勤務…通報し逆転勝訴
  8. 18. 小畑容疑者の指名手配写真が強烈
  9. 19. 「児相案件」ナイトスクープ炎上
  10. 20. MBSが衆院選に関して不適切内容
  1. 1. 埼京線で刃物所持か 少年を逮捕
  2. 2. 警察官 退店しない酔客の顔殴る
  3. 3. 高市首相 メイク激変のウラ話
  4. 4. 調理実習 6人がピザで体調不良
  5. 5. すしざんまい 経営ついに限界か
  6. 6. ネイリスト殺害 想像絶する無念
  7. 7. グシャグシャの車に大物官僚2人
  8. 8. 大ヒットのVIVANT超え視聴率独走
  9. 9. 小畑容疑者の指名手配写真が強烈
  10. 10. 友達と別れ7秒 娘に車突っ込んだ
  1. 11. 暴行か デヴィ夫人を書類送検
  2. 12. 小学生が男に腹部を殴られる
  3. 13. カキ料理食べた16人に食中毒症状
  4. 14. 内閣府公用車が信号無視 1人死亡
  5. 15. 埼京線で刃物振り回し パニック
  6. 16. 岩田アナ 和久田アナ内定で退社?
  7. 17. ベルトコンベアに巻き込まれ死亡
  8. 18. 引き取り処分→タダ仕入れ? 拡散
  9. 19. 内閣府公用車が業務中に危険運転
  10. 20. トラックがひき逃げ 小学生死亡
  1. 1. 父が体に隠した資産 火葬後発見
  2. 2. 乗らせません NEXCOが異例の措置
  3. 3. 創価学会がSNS投稿に注意喚起
  4. 4. 家の「健康状態」は玄関で見抜く
  5. 5. 報道酷すぎ…党代表らもブチギレ
  6. 6. ゆうこく連合 合流者が完全否定
  7. 7. 吉村洋文氏「選挙妨害はやめて」
  8. 8. 玉川氏が欠席 政界との関連指摘
  9. 9. 25年1〜11月出生数64万5千人
  10. 10. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
  1. 11. 村西監督痛烈 中道は本性破廉恥
  2. 12. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
  3. 13. 山本太郎氏 血液のがん一歩手前
  4. 14. 愛されたね…とても 感動の物語
  5. 15. 戦後最短“真冬の選挙戦”事実上スタート　各党主張は？
  6. 16. 食料品の消費税0 深刻な影響懸念
  7. 17. 創価学会の選挙活動に異常事態
  8. 18. 首相の長男、一転し福井2区から出馬見送り
  9. 19. 食料品の消費税率“時限ゼロ”の検討を盛り込む案が浮上　自民党の衆院選公約で
  10. 20. 「政権選択」問う真冬の短期決戦、「２月８日投開票」へ事実上スタート…衆院解散
  1. 1. 金正恩氏 やりたい放題の裏側
  2. 2. 中国からの技術供与得られず 印
  3. 3. ベッカム家騒動「不倫相手」参戦
  4. 4. 「浅田真央と親しいか…難しい」
  5. 5. 韓国に対する好感度が最も高い国
  6. 6. 韓財閥の孫娘「事件は親が処理」
  7. 7. 北で「イケない秘密の遊び」実態
  8. 8. 「AIは5層のケーキ」重要な意味
  9. 9. トランプ氏の発言「侮辱的」
  10. 10. 高学歴と地球外生命体 海外調査
  1. 11. 「人の皮はぐ」休暇中も課題多き
  2. 12. 中国 日本企業に用途説明義務
  3. 13. 事後よ 英のお騒がせ女性に幻滅
  4. 14. カナダの元スノボ五輪選手を逮捕
  5. 15. 仏大統領「いじめっ子に屈せず」
  6. 16. 在住10年 日本離れたくない理由
  7. 17. ミシンの音が響く 北京で再流行
  8. 18. 西で鉄道脱線事故 レール裂けた?
  9. 19. カンボジア拘束 韓国人73人送還
  10. 20. 日本人はAskerか、Guesserか
  1. 1. 白から青 転職したら年収増加も
  2. 2. 「指定席は諦めた」新幹線で悲劇
  3. 3. カフェ退職 引き金になった一言
  4. 4. 国債が…100万回に3回の異常事態
  5. 5. すたみな太郎 週1ペースで閉店も
  6. 6. 日経平均 一時3万4000円台も
  7. 7. 「前頭葉ハック」FBに内部資料
  8. 8. 23区で家賃2.7万 想像の5倍綺麗
  9. 9. 数学的思考の人のお金の使い方
  10. 10. 「反日」叫ぶ声も 日中関係は
  1. 11. プルデンシャル不正の根深い背景
  2. 12. 税務署が許さない「学費の振込」
  3. 13. 建設業倒産 2000件超えの惨状
  4. 14. 劇団四季 チケット保険を開始へ
  5. 15. 株で資産増 損してしまう判断
  6. 16. 一等地に「廃墟」荒廃の真相迫る
  7. 17. 「伸びている業種、実は…」指摘
  8. 18. 税務調査が刑事事件に替わる瞬間
  9. 19. NHK受信料 非効率で逆進的運営?
  10. 20. 「ブラックカード」の魅力とは
  1. 1. 「マックの行列で人生変わった」
  2. 2. 「Gemini」で使える裏ワザ 紹介
  3. 3. 「SIMスワップ」に注意呼びかけ
  4. 4. クルミ粉砕 シャオミ最強スマホ
  5. 5. iPhoneマイナカード 500万枚突破
  6. 6. 「自転車に人権がない道」に遭遇
  7. 7. シャオミ 最新モデル「F8 Pro」
  8. 8. 非スマートウオッチなら、これで決まり！　新モデルが続々登場するG-SHOCK【即買いガジェット】
  9. 9. OpenAIやGoogleから続々と登場！　もうウザい広告を見る必要なし！　検索革命!!　「AIブラウザ」超活用術
  10. 10. モトローラの「デザイン・実用性妥協なし」スマホ、実質32,000円台だ
  1. 11. ドコモSMTBネット銀が目指すもの
  2. 12. 米Microsoft 11にアプリ正式提供
  3. 13. ジブリの1シーン AIが検索可能
  4. 14. auとUQ mobileにてFOMAからのMNPでiPhone 16eが一括50円、Pixel 9aが一括250円に！3Gとりかえ割プラスを実施で割引増額
  5. 15. リラックマ・コリラックマ・チャイロイコグマが神田に勢ぞろい！千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式
  6. 16. 3G携帯 使えなくなった際の弊害
  7. 17. Go言語を使う開発者のAI使用状況や使用エディターなどが丸ごと分かる調査レポート2025年版が公開される
  8. 18. サムスンの3つ折り 国内発売なし
  9. 19. NASA「んなわけない」“8月12日、地球から7秒間だけ重力が消える”陰謀論、全否定される
  10. 20. 楽天モバイル、楽天回線対応製品にフラッグシップスマホ「Sony Xperia 1 VII」のメーカー版「XQ-FS44」を追加！相互接続性試験が完了
  1. 1. U-23中国に最悪のニュース? 懸念
  2. 2. F1選手に約5671億円 相続可能性
  3. 3. 435本塁打でも…殿堂入りに賛否
  4. 4. 真美子さんと一緒に「初帰省」か
  5. 5. つば九郎復帰に「こうご期待!」
  6. 6. F1初参戦18歳 運転免許証がない
  7. 7. 「大谷は実在しない…」SF級衝撃
  8. 8. 大相撲の客席に「本物だ!」登場
  9. 9. 米セレブ2人 大谷の魅力に抗えず
  10. 10. 分かっていない…大坂の相手激高
  1. 11. 田中千晴が人的補償で楽天移籍
  2. 12. 380億円契約は「狂気の沙汰だ」
  3. 13. 大坂なおみが受けた「酷い握手」
  4. 14. 日本球界復帰は「考えていない」
  5. 15. 大相撲で89年ぶり 快挙が射程に
  6. 16. F1 ホンダが開発「時間切れ」か
  7. 17. 南米No.1を決めるリベルタドーレスは7年連続で優勝　補強費が爆増しているブラジル勢が迎えた新時代「欧州の下位、中位クラブより好まれる移籍先に」
  8. 18. ラグビー協会が35年W杯招致宣言
  9. 19. シュタルケ現役引退　日本のファンへメッセージ　騎手マネジメント会社Risyが発表
  10. 20. 「観てるだけで緊張」ミニスカ姿
  1. 1. ギャル曽根「大会」の衝撃ギャラ
  2. 2. 大島優子の激変した姿が話題に
  3. 3. 平愛梨 夫から指摘「あごに肉」
  4. 4. 「体毛を」大学が異例の呼び掛け
  5. 5. セブン店員が発売前にメルカリ
  6. 6. 矢部クビ直後マネの行動に閉口
  7. 7. 若者は「パーカー」と呼ばない?
  8. 8. MBSが衆院選に関して不適切内容
  9. 9. 不倫報道 畠山アナひっそり復帰
  10. 10. 田久保氏 インスタ投稿痛恨ミス
  1. 11. 「強くてこわい日本」視聴者激怒
  2. 12. 中居正広氏が「裏方転身」か
  3. 13. 人気アイドル卒業翌日に出馬表明
  4. 14. FIRST TAKE 鈴木愛理ソロ初登場
  5. 15. 食いつくし系の夫 ネットで論争
  6. 16. グラドルが衝撃「X線」写真公開
  7. 17. 森香澄 局アナ時代衝撃クレーム
  8. 18. デヴィ夫人 イッテQ出演は絶望的
  9. 19. 目見づらく病院へ…「末期」宣告
  10. 20. 巨人の人事へ痛烈批判…大暴走
  1. 1. 座ったままできる姿勢改善
  2. 2. 出演番組が195本増でブレイク1位
  3. 3. 重度のうつ告白 検査結果を報告
  4. 4. 60代やめてよかったこだわり8選
  5. 5. 見た目も優秀 ユニクロのバッグ
  6. 6. 2420円 しまむらの「神パンツ」
  7. 7. お金使うの怖い…財布すら買わず
  8. 8. 娘誕生も「妻ファースト」夫
  9. 9. 復縁迫る彼氏 口説く彼氏に呆れ
  10. 10. デニムが上手い人の「着方」
  1. 11. 夫が大麻所持で逮捕 女性の心境
  2. 12. 「安い低層階」子の発言に驚愕
  3. 13. 驚愕の経済力を見せた「神客」
  4. 14. 「久慈」はなんて読む？答えはひらがな2文字！？
  5. 15. ファミマ 新作パン&パイ紹介
  6. 16. 12星座占い 今日の運勢ランク
  7. 17. 一家4人で困窮「生活保護JK」に
  8. 18. 大人気 プリンに冬季限定プリン
  9. 19. バレンタイン 限定スイーツ登場
  10. 20. 映える色気 ニットワンピ1枚

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得