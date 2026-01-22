今月9日の会見。EV世界販売トップに立ったと、BYDオートジャパンの東福寺厚樹社長は胸を張った中国BYDが、ついに世界EV販売で米テスラを抜き去った。何が明暗を分けたのか。BYDは本当に無敵なのか。テスラとBYD、両方を知り尽くすベテラン自動車評論家・国沢光宏氏が、勝者と敗者のリアルをガツンと語る!!【表】BYDの歩み＊＊＊【絶対王者テスラが陥落したワケ】――2025年、中国BYDが世界EV販売で米国テスラを抜き去り、