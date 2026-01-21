あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、華麗な包丁捌（さば）きで魚を捌く姿が人気の魚捌き系YouTuber「きまぐれクック」とのコラボキャンペーンが1月21日、スタートしました。【写真】ヤバイ！おいしそう！きまぐれクックが監修したメニューをもっと！「きまぐれクック」は、かねこさんが珍しい魚などを華麗に捌く姿を紹介し、チャンネル登録者数1460万人を突破する人気チャンネル