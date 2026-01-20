タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が1月20日、放送されます。放送200回目となる今回は、山梨県甲府市で営業する中華料理店「中華ごはん かんざし」の最新映像が紹介されます。【写真】人気の揚げ焼きそば、黒酢の酢豚、エビマヨも！同店は、しょうゆダレと鶏ガラスープをベースに、自家製チャーシューや自家製メンマ、国