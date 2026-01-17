周知の通り、モナコの南野拓実は昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、現在は戦線を離脱している。そんななか、１月16日に31歳の誕生日を迎えた日本代表MFに、古巣のリバプールがメッセージを送った。同日、プレミアリーグ王者は公式SNSに一本の動画を投稿。「胸が熱くなるタキのバースデーゴール。タキ、ともに乗り越えよう」と綴り、リバプール時代の南野がロベルト・フィルミーノとの連携で奪ったゴールを回想し