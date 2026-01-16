¥É¥¤¥Ä·³¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¤Ç¡¢À­Åª·ù¤¬¤é¤»¤äÌôÊª¡¢¥Ê¥Á¥¹¼°¤Î·ÉÎé¤Ê¤É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢·³Åö¶É¤¬´Æºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£ARDÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Õ¥í¥¤¥Ç¥£¥ó¥°Î¦·³»²ËÅÁíÄ¹¤Ï14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Î¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Âè1¶õÄòÎ¹ÃÄ¡¦Âè26¶õÄòÏ¢Ââ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9¿Í¤ò½üÂâ¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯À©½üÂâ¼êÂ³¤­¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ï¢Ë®·³¤Ï·³Ë¡°ãÈ¿55·ï¡¢ÃóÆÖÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥ô¥¡¥¤¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±