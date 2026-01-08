歌手で俳優星野源（44）が7日放送、NHK「星野源と松重豊のおともだち」（水曜午後11時）に出演。俳優松重豊（62）と旅先で音楽を聴く新番組で、鎌倉市内で、ふたりが友だちになったきっかけについて語った。夕暮れの材木座の砂浜。ビーチチェアを波打ち際に広げて、さざ波を背中に互いに好きな選曲で、星野がハワイのバンド、松重が英国のUKソングをそれぞれ流した。すると星野が「今回の『おともだち』なんだけど、お友だちじゃな