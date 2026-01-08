郡山〜田村のアクセスを改善福島県は2025年12月9日、国道228号の迂回ルートとして事業を進めている「船引（ふねひき）バイパス」の全線開通を発表しました。2026年3月22日15時に一般開放される見込みです。【画像】超便利!? これが国道288号「船引バイパス」のルートです！ 画像で見る国道288号は、樹齢1000年を超える巨大な滝桜で知られる三春町などを経由し、福島県の内陸部にある郡山市と、沿岸部にある双葉町を結ぶ延長8