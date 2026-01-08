アメリカのトランプ政権は7日、ベネズエラとの石油取引に関わったとみられる石油タンカー2隻を拿捕し、このうち1隻はロシア船籍とみられています。アメリカ軍は北大西洋とカリブ海で、制裁対象としている2隻の石油タンカーを拿捕したと発表しました。北大西洋で拿捕された石油タンカーはロシア船籍とみられ、いずれもベネズエラ産の原油を運搬しようとしていたとみられています。一方、ホワイトハウスのレビット報道官は、ベネズエ