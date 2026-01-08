入れ替え戦を勝ち上がって滋賀県のクラブとして初めてJ3に加わった滋賀の角田誠監督（42）が来月7日に開幕する百年構想リーグで指揮を執らないことが7日に判明した。クラブは滋賀県草津市のグラウンドで始動。角田監督は練習冒頭の円陣であいさつしたが、練習は和田治雄ヘッドコーチ（56）に委ねた。内林広高社長は「J2とも戦う百年構想リーグでは角田監督のライセンスでは戦えないとのこと。急いで対応している」と説明した。