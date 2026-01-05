２０２２年公開のはずが、もともと主要キャストだった歌舞伎役者・市川猿之助の自殺ほう助事件などのため、２度も公開延期された劇場版「緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ」が昨年末、やっと公開にこぎつけた。この映画は１４年にスタートしたテレビ朝日系ドラマ「緊急取調室」シリーズの完結版。「緊急事案対応取調班」（通称キントリ）のメンバーが、凶悪犯たちと対峙する刑事モノだ。主演は天海祐希（５８）が務める。昨秋