ブロガーのかるめさんの漫画「正月の過ごし方」がインスタグラムで4400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む年越しの瞬間は何歳になってもテンションが上がる作者。年明けは帰省や初詣などの楽しいイベントが続き、充実した正月の時間を過ごしていたのですが…という内容で、読者からは「まさにこれ！」「寝正月、いいなあ」「年始から仕事なのでうらやましい」などの声が上がっています。「休む」