キャンメイクから待望の新色が登場！人気の「パウダーチークス」に加わった新色「ジューシーコーラル」は、赤みを帯びたコーラルカラーで、頬にじんわりと温かみをプラス。さらに、「クリームチーク」の新色「ピーチムース」も先行発売され、ミルキーなピーチカラーが愛らしい血色感を与えます。どちらも肌にしっかり溶け込み、ナチュラルで