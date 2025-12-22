『チェンソーマン 刺客篇』ティザーPV／Chainsaw Man - Assassins Arc Official Teaser アニメ「チェンソーマン」の最新作「チェンソーマン 刺客篇」の制作が決定した。公開中の『劇場版「チェンソーマン レゼ篇」』の続編となる作品で、デンジの心臓を狙う刺客たちを描いたティザービジュアル、PVも公開されている。 12月21日に行なわれた「ジャンプフェスタ2026」ステージイベ