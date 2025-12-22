『チェンソーマン 刺客篇』ティザーPV／Chainsaw Man - Assassins Arc Official Teaser

アニメ「チェンソーマン」の最新作「チェンソーマン 刺客篇」の制作が決定した。公開中の『劇場版「チェンソーマン レゼ篇」』の続編となる作品で、デンジの心臓を狙う刺客たちを描いたティザービジュアル、PVも公開されている。

12月21日に行なわれた「ジャンプフェスタ2026」ステージイベントで発表されたもの。

累計発行部数3,400万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」(集英社)で人気連載中の漫画「チェンソーマン」。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。

そして、ファンからの人気も厚く、TVシリーズの最終回からつながる物語、【エピソード「レゼ篇」】を映画化した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開から91日間(9月19日～12月18日)で観客動員631万人、興行収入96.5億円を突破し、国内の歴代興収トップ56位にランクインしている(12月15日時点／興行通信社調べ)。さらに韓国やアメリカなど100以上の国と地域でも大ヒット上映中。

「チェンソーマン 刺客篇」ティザービジュアル

