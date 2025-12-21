リヴァプールの指揮官アルネ・スロットは負傷したFWアレクサンデル・イサクの負傷について言及した。『The Athletic』が報じている。リヴァプールはプレミアリーグ第17節でトッテナムと対戦し、2-1の勝利を飾ったが、懸念事項となったのがイサクの負傷だ。同選手は後半から出場し、56分にはフロリアン・ヴィルツのアシストからチームの先制ゴールをマークした。しかし、この時トッテナムDFミッキー・ファン・デ・フェンと接触し、